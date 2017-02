Así ha crecido la niña que nació con el corazón fuera del pecho: "No debo correr, pero me encanta"

Virsaviya 'Bathsheba' Borun-Goncharova tiene siete años y padece el síndrome torácico-abdominal Pantalogy de Cantrell: es conocida como 'la niña milagro' debido a que nació con el corazón fuera del pecho.

Actualmente en EEUU con su madre, donde ambas se trasladaron desde Rusia para que ella tenga una vida normal mientras recibe el cuidado de los doctores.

Así narra su madre a la BBC el pasado complicado que le pintaron: "Los médicos nos dijeron que no podían hacer nada porque su presión sanguínea era débil".

Ahora, la niña sigue esperando una operación para fortalecer su presión sanguínea, pero en el tiempo parece algo lejano.

"Me gusta correr, no debo de hacerlo porque es peligroso, pero me encanta", confiesa ella misma.

Su familia tiene creada una página donde aceptan donaciones para poder pagar la operación que necesita.