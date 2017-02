5 recomendaciones para mejorar la salud de los más pequeños

Cuidar y velar por la salud de los más pequeños es una de las preocupaciones primordiales para padres y tutores. Y es que, si la salud en sí es importante, la salud infantil lo es aún más, ya que los niños están en proceso de formación y adquieren una serie de hábitos saludables que marcarán también su salud y bienestar en el futuro.

De hecho, muchos problemas y enfermedades pueden prevenirse y controlarse llevando a la práctica unos hábitos que cuanto antes se adopten, mayores beneficios tendrán. Por eso, hoy compartimos 5 claves para mejorar la salud infantil de la mano de grandes profesionales que pueden encontrarse en nuestra ciudad.

Prevención y tratamientos a medida

Cuando los bebés nacen, los huesos que componen su cráneo aún no están soldados entre sí, sino unidos por unas zonas más blandas llamadas suturas. Esto es una ventaja que facilita al recién nacido salir por el canal del parto, así como desarrollar su cerebro de forma adecuada, pero también lo hace más vulnerable a posibles deformaciones craneales.

Para que se produzca un crecimiento normal, el espacio que contiene a este órgano tan importante debe permitir su expansión y protegerlo de forma adecuada. No obstante, debido principalmente a presiones externas cuando los bebés están recostados y al rápido crecimiento del cráneo, al menos un 12% de los niños sufren estas deformidades.

Los dos casos más comunes son la craneosinostosis y la plagiocefalia posicional; deformidades craneales que además de presentar problemas estéticos, van asociadas a alteraciones ortodóncias, oculares y retrasos en el desarrollo cognitivo. De ahí la importancia de actuar a tiempo en su corrección, y especialmente en su prevención.

En ortopedia Coys recomiendan el uso desde el primer día de su cojín preventivo y sus órtesis craneales a medida como tratamiento para corregir este tipo de malformaciones.

No dudes en contactar con ellos para más información, puedes encontrarlos en Avenida de la ilustración n. 77 local 4, llamando al 958 17 57 56 o en su página de Facebook.

Natación infantil

La actividad física es un pilar primordial para forjar una salud de hierro. En este sentido, la natación es uno de los deportes más completos, especialmente para los niños; ya que mientras se divierten, ejercitan la musculatura corporal y realizan un gran trabajo cardiovascular.

Con este deporte los niños mejoran su independencia y autoconfianza, controlan el estrés y el déficit de atención, la estimulación del apetito y del sueño; lo que se traduce en una mejoría de su carácter y comportamiento. Y por si todo esto fuese poco, ayuda a corregir malas posturas y prevenir lesiones de crecimiento. Además, si tu hijo se acostumbra a practicar natación desde pequeño, crecerá con el hábito de llevar una vida sana; un método infalible para evitar la obesidad infantil y mejorar su salud.

No obstante, la natación infantil es sólo uno de los muchos servicios que YO10 Sport & Spa Club ofrece en sus instalaciones de Camino de Ronda (Antigüa Estación de Autobuses); donde cuentan con una sala de fitness de más de 700 m² con equipamiento premium, zonas de peso libre, cardiovascular, zona funcional Queenax, estiramientos y abdominales, zona de fuerza y una zona de asesoramiento deportivo. Además de 3 salas donde imparten 140 horas de actividades dirigidas semanales para todos los públicos, vestuarios con duchas, taquillas y zonas de tocadores.

Mejorar su conducta

Los niños en edades tempranas pueden comportarse de forma agresiva. Debemos saber que la manera en la que se relacionan parte de su desarrollo aunque esta no sea la mas adecuada, ya que el aprendizaje por ensayo error es uno de los mas frecuentes en estas etapas de desarrollo. Cuando nuestro hijo agrede a otro, debemos hablarle con enfado, ya que distinguen las emociones a través de la entonación. Los "castigos" deben pasar siempre por la inclusión de actividades no gratificantes para ellos, como ir al “rincón de pensar” o que seamos nosotros quienes nos retiremos y no les prestamos ningún tipo de atención. Los castigos deben ser consecutivos a la mala conducta para que las asocien al castigo.

En Rondasalud Psicologos cuentan con profesionales especializados en Psicología Infantil, y les atenderán encantados cualquier duda al respecto. Pueden encontrarles en Cristo de Medinaceli, 6.

Sueños más reconfortantes

Es fundamental que los niños tengan una buena higiene del sueño, ya que ayuda a reducir dificultades a la hora de dormir. Primero, establecer unas rutinas que favorezcan que el niño se acostumbre a dormir a una hora determinada. Además, comprobar que la habitación reúna unas condiciones idóneas en cuanto a orden, iluminación, temperatura y ruidos. También influyen en la cantidad y calidad del sueño no realizar actividad física dos horas antes de ir a la cama, no ingerir alimentos con alto contenido en azúcar e hidratos y no acostarse inmediatamente después de cenar.

Nuestros niños también deben contar con un buen soporte para su espalda, que a su vez sea confortable y se adapte a los contornos, para ello desde LoMonaco proponen el Colchón Látex Triple Natura Plus 1.5.

Cuida su sonrisa

En el cuidado de la boca, la prevención es siempre decisiva. Aunque los dientes de leche sean pasajeros; su cuidado y los hábitos que aprenda el niño determinarán la formación y patologías de su boca adulta.

La limpieza de sus primeros dientes ayuda a que el pequeño adquiera buenos hábitos de cuidado dental y previene la aparición de caries. Además, visitar al dentista de forma rutinaria a partir de los 2 o 3 años es esencial para comprobar que todo marcha bien y estudiar a tiempo si el niño necesita un tratamiento de ortodoncia.

En Clínica Dental Irene Morales, situada en Calle Nueva de San Antón, 20, atenderán encantados todas tus dudas sobre la salud bucodental de los más pequeños.