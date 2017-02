Predicción del horóscopo de hoy domingo 26 de febrero: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 26 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hoy es el comienzo de una fase importante de tu desarrollo espiritual en el cual deberías adoptar un enfoque más proactivo. Sé más realista en tu modo de encarar este aspecto de tu vida y asegúrate de ser tú quien marque el paso. No te apartes de tu modo de pensar por una moda de creencias que íntimamente no sientas válida. El movimiento de los planetas está anunciando el comienzo de esta tendencia que durará varias semanas.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Trata de no creerte superior en relación con tu trabajo o carrera de manera que llegues a no prestar atención a la estructura sobre la que te sostiene. En esta coyuntura necesitarás disciplina para reorganizar y recomenzar algunas cosas que hayas dejado escapar. La configuración celestial de hoy te ayudará a restablecer este vínculo entre tu persona y tu sentido de obligación.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Adopta una postura más disciplinada en tus finanzas, pero date cuenta que aún puedes tener mucha diversión y emoción en tu vida. La configuración celestial de este día te ayudará a dominar tu ego, por lo tanto no sentirás obligación a ordenar todo de tu catálogo favorito sólo para verte mejor mientras andas por la casa. La vida no es un desfile de modas.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tu sentimiento de felicidad y exuberancia vivenciará algún tipo de nube oscura en este día. Puede que las preocupaciones de los demás comiencen a intervenir en tu vida. Intenta que los demás no corten tus alas o te bajen de tus deseos. Mantén tu concentración en ellos todo el tiempo. La influencia planetaria de este día te ayudará a reestructurar tu tiempo y energía.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Será el momento para iniciar una nueva estructura en la situación de tu hogar para establecer mejores límites y reforzar las reglas. Tu sentido de orgullo y tu ego están muy fuertemente asociados con el valor de tu ética, y harás bien en llevar este espíritu a tu casa y a tu vida familiar. La configuración planetaria de hoy te ayudará a establecer más disciplina en tu vida.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Sentirás algunas limitaciones hoy, especialmente en tu billetera. Tu ego y sentidos generales de valor personal últimamente están un poco dependientes de tu cuenta bancaria. No caigas en esta trampa. Sin importar si las acciones están altas o bajas, asegúrate que tu propia evaluación de fuerza interior esté alta. La configuración de hoy te pedirá más disciplina con tus gastos.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Estás en el proceso de cosechar las recompensas de la disciplina que has mostrado últimamente en el rumbo de tu carrera. Si no has tenido mucha disciplina en esta área, pues entonces podrías mostrarla ahora. Descubrirás que los encuentros con personas mayores y con más experiencia que tú te ayudarán a sacar la verdad de quién eres realmente. Hoy, la energía astral te dará una mano en este proceso.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hay un cambio planetario en el cielo que tendrá un efecto profundo en el clima astrológico durante las próximas semanas. Deberías adoptar un tono más sólido y analítico hacia las cosas en general como resultado de la cambiante configuración celestial. Durante este período, experimentarás más cambio en tus relaciones con los demás, en especial con quienes te conectas a un nivel más cerebral.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy tus palabras tienden a sonar muy poéticas, provenientes de una fuente más íntima que de costumbre. Hoy se produce un gran cambio planetario en el cual las energías astrales tendrán un papel significativo. La influencia de la nueva configuración celestial estará activa durante las próximas tres semanas, durante las cuales descubrirás que se realzan los valores, el dinero, los recursos y las transformaciones de la mente.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Conéctate con esas personas con las que tienes una relación de almas gemelas. Únete a quienes comparten visiones del mundo similares. Hoy se está produciendo un gran cambio planetario y te está alentando a comunicarte con las personas a un nivel más intelectual. Como resultado de la actual configuración celestial, en las próximas tres semanas podrás tener un enfoque más diplomático de las cosas.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy el pragmatismo tiene un papel fundamental en los acontecimientos astrológicos del día. El cambio de la configuración celestial en este momento marca el comienzo de un período de varias semanas durante las cuales las personas enfrentarán las cosas que hacen desde un enfoque más sólido y práctico. En tu caso particular, los planetas te están pidiendo que hagas hincapié en tu mundo de diversión, romance, niños y expresión creativa. Adopta un enfoque más agresivo en esta área de tu vida.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy los planetas están cambiando hacia una nueva configuración, dando comienzo a una influencia de varias semanas durante las cuales observarás una energía más sólida y práctica aplicada a la ejecución de cosas en general. Ten presente que en tu caso este cambio significa una especie de renacimiento que podría ser bastante profundo. Observa tu estado de ánimo y trata de mantenerlo bajo control. Una manifestación posible de este cambio es producto de un fuerte impacto.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.