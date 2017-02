Muere la mujer del hombre que se paseó con un cartel buscando un riñón para ella

En 2012, William Larry Swilling recorrió en 2012 las calles de Anderson, en Carolina del Sur con un cartel en el que buscaba un riñón para su esposa. El pasado miércoles, Jimmie Sue Evans Swilling, como se llamaba la mujer, murió debido a la delicada condición en la que se encontraba por su enfermedad de Parkinson.

Tal y como recuerda 'Independent', la historia se viralizó cuando William se echó a la calle con el cartel y el mensaje “Necesito un riñón para mi mujer”, junto a un número de teléfono.

Kelly Patrick, un veterano de la Marina, recibió la noticia y solucionó el problema donando su riñón en septiembre de 2013. “No fue mi decisión, sino que tuvo que ser así. Dios intervino”, explica él mismo ahora. Y añade: “Cuando terminé de leer la historia, supe que todo encajaría. Me entristece que Jimmie Sue haya muerto, pero estoy feliz porque pudo sobrevivir durante unos años más. No me arrepiento y nunca lo haré.”

El hijo del matrimonio explicó que el acto de su padre no sorprendió a su madre, pues conocía “lo loco de amor que estaba.”