Mucho cuidado con esta dieta que permite "adelgazar sin esfuerzo"

Hacer dieta puede llegar a convertirse en un auténtico suplicio, puesto que implica mucha fuerza de voluntad y no todas las personas son capaces de seguir un régimen de forma estricta. Es por eso que en Internet surgen multitud de dietas alternativas para aquellos que huyen de pasar hambre, pero que quieren adelgazar sin esfuerzo.

Es el caso del método del “intermittent fasting”, una forma de adelgazar que se ha puesto de moda y que consiste en ayunar en días alternos y reducir las porciones del resto de comidas. Se trata de un método que ha generado polémica, puesto que los expertos desaconsejan por encima de todo saltarse el desayuno.

No obstante, algunos estudios concluyen que se trata de un método eficaz para determinadas personas que no son capaces de seguir una dieta, pero no todas las personas son aptas para este tipo de “no dieta”. Los diabéticos, por ejemplo, tienen contraindicado este tipo de métodos puesto que el ayuno puede provocarles un bajón de azúcar.

Por otro lado, los mismos estudios indican que las personas que siguen esta dieta corren el riesgo de sufrir el temido efecto rebote, ya que el cuerpo empieza a absorber las calorías mucho más rápido, después de un tiempo habiendo consumido muy pocas. Es por eso que quienes sigan el “intermittent fasting” deben seguir un plan de mantenimiento.

Por otro lado, esta dieta indica que dos días a la semana solo se pueden consumir 540 calorías, mientras que el resto se puede llegar hasta las 1.500. Una recomendación que los expertos rechazan por la falta calórica y, por tanto, falta de energía que puede repercutir negativamente en el organismo, haciendo que el metabolismo vaya mucho más lento.

La fruta, la verdura y los cereales de grano entero son los alimentos que este método recomienda para los dos días de ayuno, ya que tienen muy pocas calorías y sacian lo suficiente, además de proporcionar energía.