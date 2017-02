La ensalada que triunfa en Facebook y tienes que probar

Su preparación sencilla -no hace falta ser un cocinillas- y la buena pinta que tiene la han convertido en la ensalada más famosa del momento. Ahora que están de moda las dietas detox y que la comida sana inunda las cocinas de medio mundo, esta receta se ha convertido en la estrella indiscutible de Facebook. Las ensaladas siempre dan mucho juego porque en ella se dan múltiples combinaciones posibles de ingredientes. Aún así, parece que había una fórmula que no era conocida y que ha llamado la atención de los usuarios de la red social de Marck Zuckerberg que no dejan de clickar el 'Me gusta' y de compartirla.

La receta de esta ensalada que está triunfando en las redes la ha dado la página 'Sabores', que a su vez se ha encargado de colgar un vídeo explicativo en el que se realiza el plato paso a paso. Los ingredientes que dan sabor a esta ensalada 'sui generis' son las pechugas de pollo, nata líquida, jamón serrano, lechuga, berros, tomates, huevos duros, picatostes, aguacate, mostaza, mayonesa, vinagre, sal y pimienta.

Con esta materia prima sobre la mesa lo primero que hay que hacer es poner la pechuga de pollo en una bolsa de plástico, añadirle la nata y salpimentarla. Los ingredientes se mezclan en la bolsa y se refrigeran durante tres horas. Pasado el tiempo se extraen las pechugas de pollo y se cocinan en una sartén a fuego medio para luego desmenuzarlas. Se mezclan en dos boles grandes mayonesa, mostaza y vinagre por un lado, y lechuga, berros, tomates, aguacate, jamón y pollo por el otro. El vídeo tutorial ha sido compartido ya 120.000 veces y ha tenido más de cuatro millones de reproducciónes en Facebook. Quizá no sea la ensalada más saludable del mundo, pero se ha convertido en pocos días en la más popular de las redes sociales.