«Mi hija está en la calle, drogada y bebida: ¿para eso cedí la tutela a Servicios Sociales?»

La desesperación de una madre asturiana es total y absoluta. En un momento determinado decidió ceder la tutela de su hija a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado debido a los problemas de ésta con la droga y la bebida. La internaron en un centro en régimen abierto del cual la joven se fuga a diario. El pasado lunes la madre recibió una llamada alertándola de la presencia de la menor en un punto determinado de Gijón. Tuvo que salir en su búsqueda. “Mi hija está tirada en la calle completamente drogada y bebida. ¿Para esto cedí su custodia? Quería salvar su vida, pero sigue en peligro”, asegura.

Así lo declara esta mujer empresaria al rotativo El Comercio. La madre aseguraba que durante la noche del lunes contestó a una llamada donde le avisaron de que su hija estaba en Gijón. Del centro en el que se encuentra puede salir desde las cuatro de la tarde a diez de la noche. Llega desde Oviedo a estar con su pandilla. Decidió llegar hasta el lugar y llamar a la Policía Nacional para que corroborase que estaba allí con sus amigos. “Comprobaron que digo la verdad, que está en muy mal estado”, dijo.

Pero por el régimen establecido, su hija no estaba incumpliendo ninguna norma, ya que estaba dentro de los límites horarios. Entonces decidieron esperar a ver si cumplía con la normativa y regresaba al centro antes de las 22 horas. Pero se escapó. “Echó a correr y no la alcanzamos. Me pasaré la noche buscando a mi hija por los parques de la ciudad. ¿Qué hago si no? ¿La dejo bebiendo y consumiendo droga toda la noche?”, se pregunta la mujer.

La respuesta ha sido la reactivación de la Fiscalía de la petición al organismo asturiano para que procediese al ingreso en un centro de medidas más privativas. Por ahora, según ha trascendido, las autoridades siguen buscando a la joven huida.

