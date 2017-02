«Los hombres no sienten la paternidad igual que las mujeres»

La pediatra Lucía Galán ha lanzado recientemente un libro para dar voz a las distintas facetas de la maternidad, tanto positivas como negativas. En ‘Eres una madre maravillosa’, la especialista recoge una infinidad de experiencias también marcadas en su blog que le hizo ganar el premio Bitácoras de Salud hace dos años. En una entrevista concedida a ‘ABC’ no duda en reconocer que “los hombres y las mujeres vivimos la maternidad y la paternidad de forma diferente”. Una situación que define “como una realidad” pero que quiere desmarcar de la idea que “las madres quieren más a sus hijos”.

“No quiere decir eso, para nada. Queremos a nuestros hijos por encima de todo tanto hombres como mujeres, pero utilizamos sistemas métricos diferentes. La mujer empieza de lleno desde el primer instante y los hombres van más despacio, a otro ritmo”, afirma.

De hecho, bajo su punto de vista, Lucía reconoce que el hombre “aunque lo intente nunca van a saber lo que es llevar una vida dentro o el dolor de un parto”. Y es que, según añade, las circunstancias por las que atraviesa la mujer “influye en la manera de sentir”.

Las declaraciones llegan justo después del comentario polémico de Samanta Villar acerca de cómo ha cambiado su vida con la maternidad. Para la pediatra, sin embargo, cree que es un error “echar la vista atrás”. “Hay que ver lo positivo de las cosas, nutrirse de lo bueno e intentar limar la crudeza de la vida cuando te enseña su cara más amarga”, sostiene.

Finalmente, Galán aborda también la incógnita sobre el supuesto empeoramiento de la relación en pareja con la llegada de un niño. Bajo su visión, “los extremos nunca son buenos” y “hay momentos para todo”.

“Los primeros días la madre tiene bastante con ocuparse del bebé, pero cuando se ha recuperado un poco hay que retomar todo lo bonito y la relación como era antes de la llegada del bebé. Entre todo eso está el sexo, que no debería cambiar. En la consulta lo escucho permanentemente y es una pena. ¿Por qué no recuperarlo? El sexo es muy importante en las parejas. Es un ingrediente que no debería faltar y que si falla tiene un coste terrible”, sentencia.