Corrige la carta de disculpas de su novia como un examen y la comparte a todo el mundo

Un estudiante de 20 años se ha convertido en viral después de corregir la carta de arrepentimiento de su novia como si un examen se tratara. El joven Nick Lutz, decidió ponerle un 'muy deficiente' a su pareja y compartir la correción en redes sociales, donde obtuvo más de 110.000 interacciones.

Ahora, depués de hacerse famoso por su 'despiadada' acción, el joven ha explicado a la BBC que "la relación terminó después de que me dijo que iba a un parque temático con su mejor amiga, que es una mujer, pero más tarde supe que fue con un hombre".

En la carta, su pareja le pedía disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, lejos de aceptarlas él decidió corregir todos los errores ortográficos y gramaticales que tuvo y criticar que usaba "rellenos inútiles" y "vocabulario poco formal".

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil