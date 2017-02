Predicción del horóscopo de hoy jueves 23 de febrero: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 23 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Con esta energía celestial podrás hacer nuevas amistades, o podrán aparecer viejas amistades del pasado que hace tiempo no ves. Realizarás metas de tiempo atrás, y pondrás en movimiento algunas nuevas. Las finanzas tomarán un giro repentino positivo; podrías recibir un aumento inesperado. Promete ser un día ajetreado pero gratificante. ¡Disfrútalo!

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Los temas económicos tendrán una fuerte alza por los cambios de la alineación planetaria. Esto implicará un incremento en dinero ganado mediante tus esfuerzos, o significará fondos obtenidos mediante inversiones, acuerdos o herencias. Obedece a tus instintos cuando se trate de inversiones sólidas en acciones, bonos o propiedades. Sin embargo, éste no es un buen día para el juego. ¡Mantente lejos de lo que sea que te haga gastar!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

A medida que la alineación planetaria se desplaza, comenzarás un nuevo ciclo en tu salud y trabajo. Quizás hayas completado un programa de salud o ejercicio de algún tipo y te hayas preparado para pasar al siguiente nivel. O tal vez hayas terminado un viejo proyecto laboral y utilices tu fin de semana para festejar tu logro y prepararte para comenzar una nueva misión.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Sentirás algo de ansiedad. Tal vez sientas aburrimiento con lo cotidiano y estés considerando expandir tus horizontes, quizás a través de un largo viaje, o quizás estés considerando mudarte de estado. Puede serte útil saber que la alineación planetaria te señala la finalización de un viejo ciclo y el comienzo de uno nuevo. Tal vez debas tomarte esas vacaciones y refrescar tu mente para seguir adelante cuando regreses.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Te encontrarás re-evaluando algunos de tus valores largamente apreciados. Lo que el año pasado te parecía tremendamente importante, podría no resultarte tan significativo ahora. A pesar de que esto podría ser un alivio en algunos aspectos, también puede ser desconcertante. La configuración celestial implica la culminación de un ciclo de valores y el comienzo de uno nuevo. Recuerda: la terminación de cualquier ciclo representa un pilar importante en tu crecimiento personal.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

La promesa de un ciclo nuevo y más satisfactorio con respecto a temas relacionados con tu carrera caracterizará este día, de acuerdo con la configuración celestial actual. Tendrás ciertas reservas sobre comenzar algo nuevo, pero recuerda que todos nos resistimos a los cambios, y que debemos seguir adelante a pesar de los miedos. Sentirás un fuerte deseo de servir a los demás. Este puede ser un buen camino para recorrer.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Aspectos escondidos de tu naturaleza entran en escena en este momento. La configuración astral de hoy está revelando aspectos inconscientes de tu ser que juegan un gran papel en las decisiones que tomas y en la gente con quien eliges pasar tu tiempo. Trata de no perder la paciencia si las cosas no resultan obvias al principio. Cálmate, siéntate en un lugar tranquilo y medita. Las respuestas que buscas te serán reveladas cuando mires dentro de ti.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Este día tu signo se siente con mucha más fuerza, vigor, y seguridad. Tu concentración será especialmente agudizada. Los retos que hubieran sido opresivos hace una semana atrás, ahora parecerán posibles, por lo tanto es un buen momento para finalizar viejas tareas y comenzar con nuevos e interesantes proyectos. No pienses demasiado en la totalidad de la situación, haz las cosas paso por paso, y los resultados te irán haciendo sentir mejor.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La influencia de los planetas traerá nuevas conciencias y revelaciones respecto a tu desarrollo espiritual. Aparecerá un nuevo rumbo, o nuevas percepciones te abrirán nuevas puertas antes veladas para ti. En este momento te resultará muy beneficioso la meditación y la interpretación de los sueños. Escribe tus sueños, o cualquier percepción que se te aparezca. Los estudios futuros derramarán más claridad sobre los mismos.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Las tres palabras más importantes para ti hoy son "Amate a ti". Irradias mucho afecto y creatividad. Recuerda que es importante tener un espacio interno para esta energía también. Bríndate a ti mismo o misma el amor que te mereces. Los demás notarán tu brillo, y el sentimiento será contagioso. La alineación planetaria está despertando las emociones.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Los planetas traerá promesas de nuevos niveles de comprensión en tus relaciones, aunque habrá algunos desacuerdos y fricciones en el camino. Tú y tu pareja necesitan relajarse y dejar algunos viejos hábitos, patrones y actitudes, quizás trayendo a la luz algunos resentimientos y liberándolos. Dicha acción presagiará una relación más comunicativa y amorosa para el futuro, prometiendo un crecimiento para ambos.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Los planetas y sus influencias te encontrarán más en contacto con tu lado intuitivo, comprendiendo más a los demás y siendo más sensible a sus sentimientos. Espera algunos cambios en tu vecindario. Puede que se muden nuevas personas, o abran algún negocio nuevo, con el resultado que las compras y otros asuntos cotidianos serán más convenientes. Espera recibir noticias de o acerca de familiares que no has visto en algún tiempo.

