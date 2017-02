¿Por qué está generando tanto rechazo este anuncio?

Come sano y vive feliz. Este podría ser el mensaje que una cadena de supermercados de Alemania quiere mostrar con un anuncio que está siendo muy polémico. En el spot se puede ver cómo un niño quiere volar y no puede. La razón es que es obeso. El menor se fija en un pájaro y en lo que este come, por lo que lo imita y adelgaza rápidamente, siendo así feliz.

Las críticas ante la campaña no se han hecho esperar, ya que muchos espectadores aseguran que la obesidad es una enfermedad, por lo que no se debería jugar tan alegremente con esta idea.