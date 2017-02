'Crisis' presidencial: quieren prohibir la pizza con piña

La pizza con piña sigue siendo uno de los temas gastronómicos más controvertidos alrededor del planeta. Recientemente, ha desatado incluso una 'crisis' presidencial, después de sugerirse una prohibición en tono irónico que, por otra parte, sería imposible.

El presidente en cuestión es Guðni Th. Jóhannesson, máximo mandatario de Islandia que, durante una charla con alumnos en la ciudad de Akurey, recibió la siguiente pregunta: "¿Qué opina de la piña en la pizza?".

"No tengo el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner piña en su comida"

La respuesta del presidente fue que le gustaría prohibir la pizza con piña, aunque aclaró que la legislación se lo impide: "Me gusta la piña, pero no en la pizza. No tengo el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner piña en su comida. Me alegra no tener ese poder. Los presidentes no deberíamos tener poder ilimitado".

Al margen del tono divertido, el presidente dejó un mensaje que fue captado por diversos medios, aclarando que los máximos mandatarios europeos no deben "tener poder ilimitado".

No obstante, en redes sociales el revuelo se redujo al debate gastronómico, provocando que el país se dividiera en dos grupos, a favor y en contra de la receta, que convirtieron en tendencia el hashtag #piñapizza.