La extraña desaparición de Natalia que intriga a toda Andalucía

Málaga vive en una extensa incógnita desde que el pasado 4 de febrero Natalia Martínez desapareciera en extrañas circunstancias. Javier, su compañero sentimental, marchó aquella mañana acompañado del hijo de la pareja, de ocho años, hacia Torre del Mar para hacer una visita familiar. Cuando regresó a casa a eso de las 13 horas, encontraron su bolso, su móvil y una extraña nota donde manifestaba su intención por “quitarse de en medio”. Una cámara de seguridad en la entrada al bloque del domicilio, la grabó saliendo en torno a las 11 de la mañana. Es lo último que se sabe de ella.

Según cuenta ‘Sur’, Natalia, de 39 años, se marchó de casa “sin dinero, sin documentación y sin teléfono”. Así lo confirmó a citado medio Sara, su hermana, quien además alertó de que su cuenta corriente no había registrado movimiento alguno. Las imágenes de la desaparecida no describen, ni por gestos ni por indumentaria, a la de una persona que quiere marcharse de su casa dejando atrás a su familia, en especial al hijo: “Eso es lo que más extraña. Iban juntos a todos sitios y mi hermana le adoraba. No se habría ido de forma voluntaria sin él”.

Quienes la conocen recalcan que era una persona que “frecuentaba la iglesia” y que “era voluntaria de la Cruz Roja para asistir a personas mayores”. “Era una persona muy activa y estaba todo el día en la calle, pero siempre con su hijo”, manifiesta la hermana.

Ahora, Javier está convencido de que se trata de una marcha voluntaria después de que él le solicitara la guarda y custodia del menor ya que ella contaba con una discapacidad física y psíquica del 65 por ciento. Recuerda que aquel día encontró una nota de despedida con un mensaje contundente: “Dice algo así como, si me vas a quitar a mi hijo, yo voy a ver si me quito de en medio”.

Su caso ha pasado a manos de la organización SOS Desaparecidos. Natalia mide 1.65 y es morena de ojos marrones y complexión robusta. Además, según indica su hermana, “tiene la paleta izquierda partida y una manchita en el labio superior”.

