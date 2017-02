Una enfermedad hace oler a pescado a esta chica

La británica Kelly Fidoe-White sufre desde que nació Trimetilaminuria, una enfermedad conocida como síndrome de olor a pescado. Se trata de un problema en la producción de enzima que provoca que su cuerpo no pueda descomponer alimentos con la sustancia colina.

Con 36 años sufre problemas de ansiedad debido a las críticas recibidas en su trabajo de radiógrafa, por eso ha cambiado sus horarios y trabaja en turnos nocturnos para enfrentarse a menos gente.

La joven ha llegado a darse hasta cuatro duchas diarias, así como cambiar su uniforme varias veces y usar en un día un bote entero de desodorante. Pero nada ha servido para ocultar el olor que ella misma describe como "una mezcla de pescado y cebolla".

"Por lo que sé, esta enfermedad afecta a entre 300 y 600 alrededor del mundo, no es muy conocida. No hay ninguna pastilla que me pueda tomar para mejorar, y personalmente tomo un cóctel de medicamentos", cuenta la joven.

Por si fuera poco, Kelly tiene falta de olfato, por lo que no sabe realmente cómo afecta su enfermedad al resto.

La adolescencia de Kelly

Cuenta que su infancia no fue fácil. "Era difícil tratar con este problema siendo adolescente. Pasaba mucho tiempo bajo la ducha antes de que me diagnosticaran la enfermedad, utilizaba agua muy caliente y me exfoliaba la piel hasta que estaba completamente roja".

La madre de Kelly recuerda que el acoso que sufría por su enfermedad empeoró los problemas de su hija.

Al final de su adolescencia la joven empezó a buscar una solución médica a su problema, pero ningún médico le diagnosticó nada. Desesperada comenzó a ver documentales y a informarse hasta que dio con la respuesta que los médicos confirmaron en 2015.

Ahora Kelly utiliza un gel especial para nutrir su piel y toma una medicación que ayuda metabolizar la enzima que su cuerpo no descompone e incluso ha encontrado el amor. Aunque su marido confiesa que el olor de Kelly algunas veces le ha afectado de manera negativa, nunca le ha dicho nada.