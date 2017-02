'Wardrobing', el truco que permite renovar el armario todas las semanas: ¿lo conoces?

En los últimos tiempos se está extendiendo una moda que puede tener repercusiones negativas para sus practicantes. Se trata del ‘wardrobing’ y consiste en comprar ropa, ponérsela una vez y devolverla. Un fenómeno que lo practican aquellos compradores compulsivos carentes de un alto poder adquisitivo. Una alternativa a renovar tu armario que fomentan el deseo de comprar ropa. “Esto no va de compras en realidad, es sólo el síntoma. Es un acto impulsivo que luego desemboca en un sentimiento de culpa”, asegura la psicóloga clínica Lara Hernández.

El medio ‘El español’ abordó en su momento este tipo de situaciones que ahora se han convertido en una tendencia. Según un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia y el País Vasco, el 18 por ciento de los españoles son considerados compradores compulsivos. El 40 por ciento son sobrecompradores, es decir, compran más de lo que necesitan, sin más.

‘Wardrobing’ es una expresión de origen anglosajón que significa guardarropa. Se conoció en Estados Unidos desde que empresas como Blomingdale’s estableciese una serie de normativas para evitar este fenómeno. Silvia es una joven nacida y criada en Venezuela residente en Sevilla. A sus 29 años reconoce gastar hasta prácticamente el 40 por ciento de su sueldo en ropa.

A veces sabe que no llegará a final de mes y por eso se anima a tal práctica. Compra lo que le gusta guardando la etiqueta en alguna parte del cuerpo y lo devuelve a la tienda antes de que acabe el plazo.

“Necesito comprarme ropa cada semana. A veces pienso que pueda ser una adicción y siempre siento que me falta algo. No se ha dado el caso de que vaya a tomar café al centro comercial y no vuelva con algo nuevo. Es como un enganche. Sé que puedo devolverlo antes de un mes”, aclara.