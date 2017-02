El precioso gesto de una cajera con un niño con autismo emociona a las redes

A Caleb, un niño autista de 3 años, le cuesta relacionarse con extraños. Por eso, lo que sucedió en un supermercado de Tesco llamó poderosamente la atención de su madre. Emma Louise Passmore, como se llama la mujer, vio cómo una cajera de nombre Carlo se comunicó con él de forma totalmente espontánea.

Así describe su madre a Metro cómo es su hijo. "Las cosas que damos por sentadas todos los días son difíciles para él. También tiene retraso del habla, así que para él es más difícil comunicarse".

El autismo de Caleb, añade Amma, complica la compra semanal, ya que las luces brillantes, los ruidos fuertes y el ambiente cargado pueden saturarle. "Estas cosas, hacen que sea difícil para nosotros como padres, ya que se convierte en una situación estresante para nosotros", especifica.

No obstante, esta cajera hizo que Caleb se sintiera totalmente cómodo. Cuando el pequeño llegó a la caja ella le ayudó metiéndolo detrás de la caja y dejándole pasar los productos por el escáner.

"Por lo general, a él no le gustan los extraños, pero en este momento tomó el cariño de Carol e interactuó de manera natural, me encanto cada minuto y me sentí feliz al ver que no quería irse. Las acciones de Carol han significado mucho para nosotros. Esto nos ha hecho ver que alguien desconocido ha aceptado a nuestro hijo tal y como es. Y nada es más importante para nosotros que nuestros hijos," reveló su madre.