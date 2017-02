Un espectáculo de hipnosis acaba con la intervención del SAMUR por un trance

El pasado fin de semana, el servicio sanitario del SAMUR tuvo que intervenir de urgencia en un espectáculo de hipnosis celebrado en el Palacio de la Prensa, en plena Gran Vía de Madrid.

En dicho lugar, el mentalista Pablo Raijenstein realizó un show de hipnosis con el que durmió a una espectadora que se encontraba entre el público.

Raijenstein declaró a La Sexta que "de repente me llaman y me dicen que hay una persona que parece que está hipnotizada. Me acerco y veo que está en un trance del que no quiere salir".

En un primer momento, el mentalista trató de despertar a la invitada con sus técnicas, pero le fue imposible. De inmediato, avisaron al servicio de emergencias, presentándose en el lugar la unidad psiquiátrica, que logró despertar finalmente a la invitada.

"Andaba como un zombi", explicaron algunos miembros del público que fueron testigos de lo sucedido. Finalmente, la mujer fue trasladada al hospital, donde no detectaron nada fuera de lo normal y le dieron el alta inmediata.