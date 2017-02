La última de Jamie Oliver, convierte unos espaguetis a la carbonara en una tarta

Jamie Oliver es famoso en todo el mundo, pero especialmente en España después de que reinventar el plato típico de la paella, incluyendo en el mismo ingredientes nada comunes como el chorizo. Esta vez el conocido chef llevará la polémica hasta Italia, ya que ha convertido un rico plato de espaguetis a la carbonara en una tarta. Sí, como lo lees.

Ante tal despropósito culinario, las redes sociales han estallado en críticas pidiendo al cocinero que deje de insultar la gastronomía italiana. Él mismo ha publicado la receta para que la pueda realizar todo aquel quiera, ¿te atreves?

Theres such a thing as carbonara CAKE i kid you not !! Such a treat for the weekend a little naughty on #FridayNightFeast@Channel4 now xxjo pic.twitter.com/rEBhEupXW9