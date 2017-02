«Todos los funcionarios tienen la obligación de escribir bien»

Las oposiciones a Policía Nacional se han visto envueltas en la polémica, por una prueba de ortografía que los opositores consideran muy complicada y que ha provocado el debate sobre si es conveniente o no incluir pruebas de este tipo en los exámenes para acceder al Cuerpo de Policía. Aunque finalmente no serán evaluadas por no cumplir con las bases de la convocatoria, las quejas de los aspirantes han puesto en duda los conocimientos en ortografía del funcionariado español.

Para conocer la opinión de los expertos, el diario ABC ha hablado con Salvador Gutiérrez Ordóñez, miembro de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), quien afirma de forma rotunda que el funcionariado tiene la obligación de escribir correctamente. Para argumentar su posición, hace referencia a los escritos y documentos que éstos deben redactar y que, en muchos casos, pueden adquirir valor administrativo e incluso jurídico.

Para Gutiérrez, escribir con la ortografía y el estilo adecuados es esencial “para la seguridad administrativa y jurídica de los ciudadanos”. Por tanto, explica el académico, es responsabilidad del Estado asegurarse de que los funcionarios dominen la escritura en todas sus materias.

Además, Gutiérrez afirma que muchos documentos redactados por funcionarios contienen, con frecuencia, términos coloquiales, vulgarismos e incluso vocablos en desuso, algo que el académico considera inadecuado