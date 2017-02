El heroico padre que ha adoptado 22 niños abandonados con VIH

Reji Thomas se ha convertido en un auténtico héroe después de adoptar a 22 niños abandonados y enfermos. Este hombre de Mumbai (India) tiene 43 años y dos hijos biológicos, pero este hecho no ha sido impedimento para Papa Reji, como le llaman sus hijos, para incorporar a su familia a 22 niños portadores del VIH cuyos padres abandonaron.

“Mi esposa ha sido un enorme apoyo y nunca hemos hecho diferencias entre nuestros hijos. Les regañamos, les amamos y les hacemos regalos por igual. Les damos de comer y les llevamos al médico. Tratamos de darles una buena educación y asegurarnos de que tienen una vida que merezca la pena vivir”

Según relata el blog Stuff, Reji se topó un buen día con una niña enferma, a la que decidió consolar y darle algo de comer. Cuando el hombre volvió con la comida al día siguiente, se encontró con un panorama desolador: la pequeña había muerto de frío durante la noche. Este triste suceso quedó grabado en la memoria de Reji, por lo que poco tiempo después decidió acudir al hospital en cuya puerta encontró a la niña, para dar sus datos y pedir que le llamaran si algún otro niño aparecía en la misma situación.

Así fue como adoptó a los dos primeros niños. Después de la adopción, la casa empezó a quedarse pequeña para la familia de Reji, por lo que los vecinos y conocidos empezaron a ofrecerle donativos en forma de cama y alimentos. No obstante, este generoso hombre decidió seguir acogiendo a más niños abandonados, hasta llegar a los 22.

“Que sean portadores del VIH no significa que su vida tenga que ser corta. Con amor y atención todo es posible. Ellos me llaman 'Papa Reji' y el deber de un padre es proteger a sus hijos. Así que no soy nadie especial: sólo soy un padre cuidando de sus hijos”, añade este heroico padre de familia.