Un conductor de autobús construye una rampa para una niña discapacitada sin recursos

La bondad sí habita en este mundo y precisamente casos como el de este conductor de autobús nos lo demuestran a diario. Thomas Mitchell es un conductor de autobús que día tras día veía como Verna DeSpain luchaba por levantar la silla de ruedas de su hija Lydia, de 10 años, para poder subirla por las escaleras, por lo que no dudó en ayudar a ambas construyendo personalmente una rampa, ya que la progenitora de la pequeña no tenía recursos económicos suficientes para poder permitírselo, “no me parecía correcto que alguien tuviera que hacer ese esfuerzo tan grande todos los días”, expresaba el hombre.

Así, Mitchell le comunicó a la madre que le iba a construir una rampa a la pequeña. Para ello reunió a cuatro amigos y consiguió todas las herramientas necesarias. En solo tres horas la niña ya pudo disfrutar de una rampa que le hizo la vida mucho más fácil tanto a ella como a su madre, que ya se había hecho daño por cargarla anteriormente, “Estoy muy agradecida. Anteriormente me había dañado el hombro porque Lydia cada vez es más mayor y pesa más”, revelaba.

Un emotivo acto que nos invita a ayudar y a ser solidarios, “Todo el mundo debería ayudar a su vecino”, concluía el joven conductor.