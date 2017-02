Andrea Compton contra las mujeres que critican a otras: "Ojalá se respetasen y ayudasen"

La youtuber Andrea Compton puede presumir de ser una de las más queridas de este país, pero ello no la libra de ser objeto de numerosos ‘haters’ que lo único que quieren es llamar la atención.

En los últimos días la joven ha sido víctima de burlas e insultos en el hilo de un foro de internet creado exclusivamente para hablar del físico de numerosas celebrities, por lo que no ha dudado en publicar una imagen en la que carga contra todas esas mujeres que critican a otras por no ser delgadas, "Ojalá se respetasen entre ellas, en vez de criticarlas, se ayudasen y sobre todo se dijesen cada día lo preciosas que son. Es horrible que mujeres abran foros e hilos para criticar a otras únicamente por su físico, no saben el daño que se hacen entre ellas al hacer algo así”, expresaba.

Por último, ha pedido a sus seguidores que se acepten tal y como son, "Llevo un año haciendo un ejercicio muy importante que es mirarme al espejo cada día, aceptarme y verme espectacular. Me gusta cada parte de mí en todo momento, me gusto con una 46, con una 42 y con una 50. Si eres mujer y me estás leyendo, por favor... cuida lo que dices de otra mujeres. Intentad no hacer daño a nadie, es muy importante", concluía.