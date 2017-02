Predicción del horóscopo de hoy sábado 18 de febrero: signos del Zodiaco

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 18 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Seguramente has logrado por lo menos una meta laboral y estés buscando el éxito y la buena suerte prometida como recompensa. Posiblemente no lo has logrado a solas, sino en compañía de colegas. Esto significará una gran diferencia en tu vida. La configuración celestial indica que lograrás mucho más en el futuro cercano mediante las sociedades. Saca todo el provecho que puedas.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Adopta un enfoque más intuitivo en tu carrera profesional. Verás que el pensamiento racional sólo te hace dar vueltas en círculos. La energía celestial en juego te está ayudando a alcanzar tus metas recordándote reflexionar las cosas. Confía en tu intuición. El conocimiento que buscas probablemente llegue de las fuentes que menos esperas. Todo ser tiene algo que enseñarnos.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy la concentración se encuentra en tu hogar y familia gracias a la energía astral actual. Deberías pensar en comenzar desde cero en este ámbito de tu vida y renovar tu compromiso con tus familiares. Trata de no culpar a tus padres de todos tus problemas y cargas negativas. Seguramente ellos hicieron lo mejor que pudieron. Perdónalos y sigue adelante.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Es tiempo de comenzar desde cero y olvidarte de viejas máscaras y roles que ya no le sirven más a tu propósito. Quizás antes utilizabas estos mecanismos como defensa. Ya es tiempo de deshacerte de estos hábitos y revelar la verdadera persona que yace debajo de esa máscara. El aspecto en juego hoy te urge a proyectar una imagen más clara de tu propio yo.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Adopta un nuevo régimen para ti que promueva tu salud física. Este es el momento perfecto para plantar semillas con respecto a planes de ejercicios y dietas. Sé realista en cuanto a tus metas y tu enfoque para encontrar algo que funcione para ti. La configuración astral de hoy te ayuda a sincronizarte con tu cuerpo y reconocer sus necesidades. No le prestes atención a las creencias sociales y fuentes externas. Escúchate a ti.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Este es un momento importante para concentrarte en tus finanzas y en las cosas que más valoras en tu vida. Toma decisiones sobre dónde colocar tu dinero. Quizás debas ahorrar un poco en vez de gastar. La influencia astral de hoy está elevando tus emociones y conciencia sobre este tipo de temas. Tú sabes muy bien lo que debes hacer. Lo que necesitas ahora es la fuerza de voluntad para ejecutar tu plan.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

¿Has estado esperando una carta o paquete durante las últimas semanas, quizás de una pareja o colega? Si así es, hoy lo recibirás. Esto te pondrá en un nuevo rumbo con respecto a temas relacionados con la comunicación. La configuración astral implica una comunicación relacionada con el proceso de un ciclo en una pareja. Usualmente significa que cualquier cosa que hayas estado esperando la has logrado, y todo lo que resta son los resultados.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Sal a caminar por el mercado espiritual y ve qué nuevas herramientas puedes conseguir. La configuración celestial de hoy te sugiere recomenzar de cero con respecto a tu espiritualidad y cómo honras tus creencias. Aprovecha esta oportunidad para explorar nuevas maneras de pensar. Limpia tu mente y ábrete a nuevas posibilidades. La energía está fluyendo y existe mucho conocimiento al alcance de tus manos.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Puede que pienses que tu horario ya está sobrecargado y programado al punto de la saturación; sin embargo, sólo se intensificará aún más. Haz lo que quieras y siéntete libre de salir temprano del evento en el que te encuentres si es que no te emociona lo suficiente.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si en la actualidad tienes involucramiento sentimental con alguien, espera que la relación progrese al siguiente paso de compromiso. Aún necesitan expulsar algunos miedos, e intercambiar algunos votos, pero lo más importante y lo más difícil ya ha quedado en el pasado. La alineación planetaria implica avances exitosos con respecto a las relaciones románticas o de negocios, y el disfrute de los resultados.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Durante las últimas semanas te has involucrado en la realización de servicios para los demás, quizás en conexión con lo laboral o con un proyecto propio. En este momento ya habrás terminado con todos los servicios a realizar y estarás buscando otros en qué embarcarte. La alineación astral indica que un ciclo de tu vida relacionado con lo laboral o los servicios ha llegado todo lo lejos posible, y ya es hora de comenzar con otro ciclo. ¡Adelante y ánimo!

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

La influencia de los astros te está empujando a apartarte y distanciarte más de tu vida diaria. Te alegrarás al darte cuenta lo cerca que estás de alcanzar tus metas. Piensa en algo interesante para hacer hoy. ¿Qué te parece comenzar con esa novela de romance que te ha estado dando vueltas en la cabeza? O mejor aún, tómate un tiempo y ve a un retiro de meditación.

