Los peligros de cocinar el arroz con el método tradicional

Felicidades! Hacía tiempo que no leía un cúmulo de tonterías mayor. De un plumazo, el redactor/a que haya perpetrado semejante artículo se ha cargado la Paella, en sus versiones pura valenciana, y más general de marisco o carne.

El tal Andy Meharg debe ser vegano aparte de imbécil. Por favor, que me digan que la Paella es veneno, es que es de risa!!

Arroz basmati!! Eso es repugnante! Échenselo a la Paella, con el método propuesto por éste tipo y después me cuentan!!

Asombrado estoy.