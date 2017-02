Una joven denunciará a la Lotería por «arruinarle la vida» tras tocarle 1 millón

Jane Park es una joven de 21 años que afirma que ganar 1.175.000 euros le ha arruinado la vida. Cuando tenía 17 años compró por primera vez un boleto del Euromillones y tuvo la gran fortuna de llevarse el premio gordo. No obstante, el desenfrenado nivel de vida que lleva desde entonces le ha conducido a una situación indeseable.

Tal y como afirma ella misma en el diario Mirror, cuando ganó esta desorbitada cifra en la Lotería empezó a derrochar el dinero en coches de lujo, operaciones de estética, moda de alta costura y joyas de diseño. Aunque sus familiares le advirtieron que debía conservar su fortuna, Park hizo caso omiso y siguió comprando todo aquello que le apetecía, sin miramiento alguno.

“Mi abuela me dijo que lo que me habían dado era como un arma de fuego. Yo en su momento le dije que era la mejor cosa que me podía pasar, pero ahora estoy de acuerdo con ella. No se le puede dar esa cantidad de dinero a un joven de 17 años”, explica.

Y es que, a pesar de tener todos los caprichos que desea, lo cierto es que se siente privada en otros sentidos. “Tengo cosas materiales, pero aparte de ello mi vida está vacía. ¿Cuál es el objetivo de mi vida?”, añade en el citado medio.

Al parecer, la joven está teniendo dificultades para encontrar pareja, puesto que siente que todos los hombres se acercan a ella por su dinero. “La gente me mira y piensa que ojalá hubieran tenido mi estilo de vida o mi dinero, pero no se dan cuenta del estrés que sufro”, explica. No obstante, afirma de forma rotunda y contradictoria que nunca renunciaría a su fortuna.

Aun así, Jane Park está considerando la posibilidad de demandar a la Lotería por haberle “arruinado la vida”. La joven opina que ningún menor de edad debería poder participar en juegos de apuestas.