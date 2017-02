Río de Janeiro se pudre tras los JJ.OO.

La piscina en la que la nadadora de Badalona Mireia Belmonte consiguió su primera medalla de oro olímpico, el pasado 11 de agosto, es hoy un foso marrón atestado de insectos. El estadio de fútbol más grande del mundo, en el que nueve días después Brasil anotaba contra Alemania el penalti que le catapultaba a lo alto del podio, una instalación fantasma sin luz y con el césped reseco. Únicamente han transcurrido seis meses desde que Río de Janeiro culminó sus Juegos Olímpicos con una fiesta de fuegos artificiales –apenas cinco de la conclusión de los Paralímpicos– y la radiante ciudad deportiva erigida para la ocasión languidece en un estado deplorable de abandono.

antecedentes

Sarajevo y Atenas, otros cementerios de hormigón

El estado de abandono que presenta la villa olímpica de Río de Janeiro no es una excepción. 33 años y una guerra después, las instalaciones de Sarajevo en las que se midieron los mejores deportistas de invierno del momento se asemeja a un cementerio de hormigón. Aunque de construcción bastante más reciente, las que se levantaron para ‘Atenas 2004’ también han sucumbido al olvido. Rodeado por un descolorido graderío azul, el campo de béisbol se erige en metáfora amarga de una derrota social. Donde los peloteros cubanos saborearon la victoria, cientos de refugiados se guarecen de la frialdad de Europa doce años después. Con este reguero de complejos desguazados, el COI podría haberse propuesto «corregir su ideario para adaptar los Juegos a las ciudades y no al revés». Eso asegura Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y máximo responsable en su día del fallido ‘Madrid 2020’. «Es la filosofía en torno a la que giraba la candidatura española para acoger los Juegos ese año y la que destacamos cuando la presentamos, en 2013. No ganamos pero, al año siguiente, el COI la incluyó en su Agenda 2020», recuerda.