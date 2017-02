Fallece la anciana que fue acogida por un joven actor estadounidense

La vida de Norma se ha apagado. Esta anciana de 89 años ha perdido la batalla contra la leucemia a pesar del esfuerzo de su vecino Chris, de 31 años, quien no dudó en llevársela a su casa para que no estuviera sola y prestarle la atención necesaria. El joven estadounidense puso en marcha una campaña de crowfunding para poder recaudar dinero y contratar a una enfermera que le ayudara con Norma. “Ahora descansa en paz. Su espíritu, aunque ella no esté con nosotros, seguirá llenando los corazones de tanta gente”, publicó el joven en Instagram.

En esa red social, había comentado tiempo atrás que ambos se convirtieron en indispensables el uno para el otro. “Ella es mi abuela adoptada y yo soy el nieto que nunca tuvo”, destacaba. Este actor decidió llamar a la puerta de la vecina a la que siempre saludaba a través de la ventana. Lo hizo para saber cuál era su historia y pronto se dio cuenta qué problema tenía.

Durante estos últimos cuatro años convivieron juntos. Lo hacían todo juntos, la compra en coche, la comida, trámites en banco… incluso fueron a votar. Sin embargo, en el último medio año Norma padeció un deterioro que la fue debilitando. Su última voluntad dictaminaba su deseo de vivir en casa junto a su gato Hermes. Y Chris se hizo cargo de los gastos de una atención profesional 24 horas. Su vida llegó al final del camino.