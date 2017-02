Dejó a su esposa por una muñeca sexual: "Es la pareja perfecta. No busca dinero"

Senji Nakajima es un tipo especial. De eso no cabe duda. Este empresario japonés estaba casado, con sos hijos, pero ahora ha encontrado el amor en una muñeca de silicona. Tal cual.

Todo comenzó cuando, por motivos laborales, se tuvo que mudar a otra ciudad y vio que la muñeca era lo ideal para llenar el vacío que le causó la soledad. Poco a poco, además, empezó a tener sentimientos hacia ella. Tanto, que acabó siendo su novia, según asegura él mismo.

"Ella nunca me traiciona, estoy cansado de los humanos racionales modernos, no tienen corazón. Para mí ella es más que una muñeca. Es la pareja perfecta con quien comparto momentos preciosos y enriquece mi vida", afirma. "No busca dinero y tengo felicidad con ella", añade.