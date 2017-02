"Si dejas de ser hincha del 'Barça' y te haces del 'Madrí', te bajo la condena"

Buenas, soy Emilio Calatayud. Todo lo que relataré a continuación -y que ya he contado en otras ocasiones- es tan verídico como ficticio, y no hay contradicción en la afirmación. Me explico. A los jueces de Menores, la ley nos obliga a informar a los chicos que juzgamos “en un lenguaje claro y comprensible”. Y con los chicos hay que hablar bastante. Y en los juicios hay momentos de tensión y otros más distendidos. Por ejemplo, cuando hay algún receso por cualquier causa, suelo comentar con los niños la marcha de la Liga.

