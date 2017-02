Predicción del horóscopo de hoy jueves 16 de febrero: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy jueves 16 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Existe cierta confusión en el aire hoy. La gente no expresa sus necesidades con claridad, dificultando tu posibilidad de satisfacer sus demandas. Generalmente sabes cómo sobrellevar las contrariedades inherentes en todas las relaciones, pero sientes irritación por la atmósfera caótica de hoy. Lo mejor que podrías hacer es aceptar la confusión por lo que es. Pide clarificación. Si no te la dan, vuelve a pedirla.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Ten cuidado con los mitos que estarán circulando hoy. No te dejes caer en la trampa de la depresión. Sí, es verdad que tu carrera no siguió exactamente el camino que habías anticipado, pero las cosas no están tan mal, ¿cierto? La influencia de la alineación planetaria de hoy te podría hacer sentir peor aún. Mira a tu alrededor. ¡Realmente tienes una vida maravillosa!

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Las situaciones con las que te enfrentas y las conversaciones que tienes van a revolver las turbias aguas de tu inconsciente. Dirás y sentirás cosas que no tendrán lógica alguna para las personas que te rodean. Examinándolo más de cerca, puedes ver que estas respuestas en realidad provienen de temas más profundos y experiencias pasadas, revividas por los acontecimientos del día. Esto es una clara evidencia de que tienes temas profundamente enraizados en tu subconsciente que necesitan tu atención.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Si puedes, la actividad ideal para hoy sería quedarte en tu habitación leyendo. Por las influencias de la configuración planetaria actual, tu moral estará algo baja. Sientes inseguridad sobre las elecciones que has hecho. Si te lo permites, comenzarás en una espiral de ansiedad de la cual te resultará difícil salir. Debes saber que tus preocupaciones durarán poco. ¡Haz lo que puedas por ahora para controlarte!

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Este es un día en el que estarás yendo y viniendo desde el materialismo a la espiritualidad. Estas entre: el concentrarte en la seguridad material y comprarte una casa y buscar un trabajo bueno y estable, o armar una carpa en la playa y seguir un camino totalmente apartado de las realidades pragmáticas de la vida. La mejor pregunta, de hecho, es cómo puedes integrar ambas dimensiones en tu vida. Finalmente, éste será el camino que te dará más satisfacciones.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy, tienes el potencial de comportarte imprudentemente. Sentirás deseos de comenzar desde cero, dejando todo detrás. Existe la posibilidad de que estés intentando escaparte de algo, ¿pero de qué? Trata de calmarte antes de tomarte el primer tren que pase. Las energías astrales del día te empujarán a realizar tus sueños, pero sólo en forma simbólica. ¿Es posible que no te animes a concretarlos? Es tiempo de hacerte un análisis.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy, cuida a tu hogar y familia. Si tus seres queridos te acusan de concentrarte demasiado en ideas nobles y humanísticas mientras ignoras a tu familia y amigos, escucha lo que te dicen. Puedes salvar el mundo, pero es mejor comenzar con el mundo inmediato que te rodea. Tu bondad entonces será como un efecto dominó.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

La alineación planetaria de hoy te hará sentir que las relaciones fuera de la familia no valen realmente la pena. Últimamente te sientes muy feliz en tu casa, así que ¿por qué dejar que otros te distraigan de los simples placeres de la vida familiar? No puedes culpar a tus amigos o colegas por querer estar contigo, sólo explícales que la familia está primero.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La configuración celestial de hoy te hará dudar sobre si estás en la carrera correcta. ¿Es la carrera que elegiste realmente la correcta para ti? Las influencias planetarias empañarán cualquier visión que pudieras tener. No sientas demasiada molestia hacia tus sentimientos hoy. Debes saber que estas influencias negativas pueden estar intentando quitarte cualquier motivación que tengas para triunfar, ya sea profesional como socialmente. Pero el alineamiento planetario pronto cambiará, y las respuestas llegarán.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Sentirás como si estuvieras sobre arenas movedizas, succionándote lenta y uniformemente sin importar tus esfuerzos para liberarte. Quizás estés haciendo demasiado. En vez de resistirte con todas tus fuerzas, en parte sería mejor no moverte. Este es uno de esos momentos en los que debes confiar en que otras personas te ayuden a salir adelante. Sin embargo, ten cuidado de qué mano te aferras; existen ciertas personas que deberías evitar hoy. Y sabes muy bien quiénes son.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Muchas personas con tu Signo Solar son genios en las finanzas. A pesar de que no siempre tienes tanto dinero como te gustaría, sabes cómo construir una mayor prosperidad. Este es un buen momento para crear una estrategia financiera audaz. Piensa en inversiones que puedan ser verdaderamente rentables. Realiza algunas investigaciones para descubrir más. Incluso te puede resultar útil hablar con un contador, corredor de bolsa, o algún amigo rico.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Quien te escuche hablar en este momento, diría que el mundo entero necesita cambiar. No hay duda de que existe la necesidad de mayor libertad, amor, comprensión y podríamos seguir y seguir. Pero quienes te escuchan no te dejan hacerlo. En cambio, ¡te retan a dejar de soñar y comenzar a actuar! La influencia astral del día sugiere que cambies tu propia actitud hacia tus seres cercanos si esperas que escuchen tus ideas con atención.

