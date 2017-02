Una madre soltera se disfraza de hombre para que su hijo no se pierda el 'día de padres' en el 'cole'

No cabe duda de que Whitney Kittrel es una mujer especial. Esta madre soltera de Utah, Estados Unidos, no pudo evitar compadecerse de su hijo de 3 aós cuando llegó a casa con una nota del colegio que avisaba de un día especial de padres e hijos.

Kittrel, que ha criado sola a a su pequeño, le preguntó si le gustaría que su abuelo le acompañara a la escuela ese día. La respuesta de él fue que tenía que ser ella, porque es "mamá y papá". Y se puso manos a la obra.

"Me daba mucha vergüenza pero no podía dejar de sonreír cuando me presentó ante sus amigos diciendo 'esta es mi madre... pero ella es también mi padre, por eso la he traído'", explica en Facebook esta mamá, que no dudó en disfrazarse como un hombre.

"He hecho todo lo posible para que sepan (sus hijos) que son queridos pero me pregunto si realmente lo estoy haciendo bien", añade. Su corazón, además, "se partió en dos" cuando su hijo corrió detrás de ella y la abrazó fuerte mientras le decía "mamá, sé que siempre estarás ahí y harías cualquier cosa por mí. Gracias, te quiero".

La historia de Kittrel se ha viralizado en las redes sociales y muchas madres en su misma situación alaban su comportamiento.