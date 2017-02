La Guardia Civil avisa del timo de Hacienda devolviéndote dinero de impuestos

La Guardia Civil ha detectado un fraude del tipo phishing a través de mensajes SMS, que pretende obtener los datos personales y bancarios de los ciudadanos, con la excusa de que Hacienda les va a devolver una cantidad de dinero determinada.

Para simular la veracidad del mensaje, éste incluye un enlace que redirige a una página muy parecida a la web del Ministerio de Hacienda, además de un texto que dice “Estimado solicitante, tras el último cálculo anual de su actividad fiscal hemos determinado que tiene derecho a recibir una devolución de impuestos por un importe de 361,58 EUR. Solicite su reembolso aquí”.

En el caso de haber enviado el formulario que aparece al pinchar en el enlace, habremos proporcionado todos nuestros datos, incluido el número de la tarjeta de crédito. Ante esta situación, lo recomendable es contactar con el banco de forma inmediata y seguir sus instrucciones.

Además, los expertos recomiendan no abrir mensajes de usuarios desconocidos que no se hayan solicitado, no contestarlos, ir con cuidado al pinchar en enlaces o al descargar archivos adjuntos y asegurarnos de que la URL empieza por HTTPS, de lo contrario nunca debemos facilitar nuestros datos.