Alquila un DVD y al abrir la caja se encuentra con una genial sorpresa

Twitter suele ser fuente de historias cuanto menos increíbles. La última parte de Liz, una usuaria de la red social quien publicó una imagen de un DVD que sorprendió a propios y extraños por su particular contenido. Le sucedió a su madre y ha convertido la situación en todo un fenómeno viral. En el interior de la caja había una nota de un desconocido y 100 dólares.

“¡Hola! Mi nombre es Marcos. Cada mes uso 100 dólares para dárselos a un extraño. He decidido ponerlos este mes en una caja de Redbox. Eres la primera entrega del 2017. Sólo pido que lo utilices de buena forma. Si no lo necesitas, dáselos a otra persona. Si tienes la necesidad, quédatelo. ¡Que tengas un gran día!”, rezaba la misiva.

El mensaje de Liz aseguraba que su madre estaba “deseando relajarse disfrutando de una película cuando fue bendecida con algo más”. “Marcos, allá donde estés, que Dios te bendiga”, publicó. Pero no quedó ahí todo. El propio Marcos vio el mensaje y decidió contestar, tal y como recoge ‘El Comercio’. Un mensaje que recuerda a aquel emitido por un ciudadano de Murcia tras las nevadas que azotaron recientemente al país en las últimas fechas. “La felicidad no se compra”.

“¡Internet es un mundo muy pequeño! Mi sobrina vio tu tuit en su time line. ¡Me alegro de haberle alegrado el día a tu madre!”, le respondió. La historia tuvo tal magnitud que incluso la empresa de alquiler de películas compartió la historia en su perfil de citada red social.

My mom was just hoping to relax & enjoy a movie, but instead God blessed her with more. Marcos whoever you are, God bless you. @redboxpic.twitter.com/Jxk6uzjwZ0