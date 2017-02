Cientos de extraños hacen sonreír a un anciano con demencia por San Valentín

Jim Gaboardi, de 89 años, es un antiguo cartero que trabajó durante 45 años en Danbuty, en el estado de Connecticut. Desde hace unos años tiene demencia, por lo que su nieta quiso hacerle un regalo especial para San Valentín.

"Me abuelo me miró y me dijo que hacía mucho que no recibía un mail", cuenta la joven ABC News: "Me sentí fatal, así que recurrí a Facebook", añade.

En apenas dos días, Gaboardi ha recibido 80 cartas, lo que ha hecho que recupere la sonrisa por un momento.