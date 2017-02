¿Para qué sirven los salientes que hay en las baldosas de las aceras?

Seguramente no has reparado en unas baldosas especiales, con salientes, que puedes pisar cada día en tu ciudad. En caso de que sí te hayas dado cuenta, ¿te has preguntado para qué sirven?

El Royal National Institute of Blind People (el equivalente de la ONCE en Reino Unido) ha colaborado en un vídeo de YouTube, en el que se explica su utlidad.

Sirven para ayudar a los discapacitados visuales a moverse mejor por las calles y, además, los dibujos no son casuales. Cada uno, tanto si son surcos horizontales o verticales o son salientes redondos o de mayor tamaño, indica una circunstancia diferente (paso de cebra, andén de metro, andén de tranvía, escaleras...),