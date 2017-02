Memorizar 'El Quijote', el reto de un hombre con memoria prodigiosa

Miguel Ángel Vergara es un agente de la Policía Nacional que cuenta con una memoria prodigiosa. Su mérito reside en el esfuerzo que realiza diariamente para ejercitar su mente, que le ha llevado a convertirse en campeón del mundo en memoria rápida y a batir siete récords mundiales.

Además, es el coautor del libro ‘Consigue una memoria de elefante’, donde ofrece algunas pautas para mejorar la memoria. Ahora, Vergara se ha propuesto un reto increíblemente difícil de realizar: memorizar ‘Don Quijote de la Mancha’, desde la primera hasta la última letra.

Este campeón del mundo entrena una hora diaria, de lunes a sábado, según explica él mismo a La Vanguardia, donde también detalla su forma de llevar a cabo el entrenamiento. Al parecer, esta rutina consiste en hacer series de números que después memoriza en un segundo. Por el momento, ha logrado memorizar hasta 21 números en un solo segundo. Por otro lado, Vergara también se ejercita memorizando textos de forma íntegra.

Este policía lleva cerca de un año aprendiéndose de memoria las más de mil páginas de la obra maestra de Cervantes, un reto que, según asegura, puede conseguir cualquiera. “No nací superdotado, no me he dado un golpe en la cabeza ni tengo un CI de 200”, afirma. Para él, el secreto radica en el interés y la inquietud, además de en la persistencia y la técnica.

Tal y como afirma Vergara en su libro, escrito junto a José María Bea, existen cuatro principios básicos para lograr una memoria prodigiosa: lo absurdo, que capta la atención de manera inmediata; el “sustituye”, para palabras no visualizables; el “muévelo”, para conseguir que la palara a memorizar sea más llamativa; y el “exagera”. Esta teoría la resume en la palabra “AB-SU-M-E”, con la que ha conseguido un memoria prácticamente perfecta.

Para Miguel Ángel Vergara, ejercitar la memoria puede ser de mucha utilidad en todos los aspectos de la vida. Y precisamente durante los actos cotidianos de la vida, es cuando podemos practicar, si no podemos seguir un entrenamiento diario. Marcar los números de teléfono sin buscar en la agenda, hacer la lista de la compra de forma mental o memorizar matrículas de coches pueden ser buenos ejercicios.