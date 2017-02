Predicción del horóscopo de hoy lunes 13 de febrero: signos del Zodiaco

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 13 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Bajo el alineamiento astral de hoy, no te sorprendas si eres terriblemente popular. Seguramente eres una persona que atrae a los demás de por sí, y con la influencia astral actual, será difícil concentrarse en cualquier trabajo sin enfocar directamente esta energía. Embárcate en cualquier proyecto grupal que exista, ya que este es un ejemplo para usar tu popularidad como una herramienta de liderazgo. Si hoy no es día laborable, ¿por qué no disfrutar el día como venga?

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Recibirás una sorprendente invitación social. Tal vez se trate de una cita para cenar. O un conocido te invite a una fiesta formal. Incluso hasta quizás te inviten a un seminario profesional y a dar una charla sobre tu experiencia profesional. No te niegues esta oportunidad, porque podría resultar importante. Es tiempo de mostrarles tus encantos a los demás.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

¿Por qué no probar algo distinto hoy? Podrías sentir influencia a probar algo nuevo, no te sorprendas si sientes la urgencia de probar algo un poquito inusual. La energía de hoy tendrá un efecto similar en muchas personas, así que es muy probable que tu pareja esté receptiva a nuevas exploraciones. Si no tienes pareja estable, quizás éste es el momento de buscar a alguien que no concuerde con tu perfil usual. Expande tus horizontes.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Experimentarás inspiración para concentrarte en un nuevo emprendimiento comercial. Estarás con humor de crear una mayor estabilidad en tu carrera y finanzas. Podría ser buena idea enviar algunos currículums o consultar a una agencia de empleos. Pronto sentirás más seguridad sobre tu habilidad para progresar y generar mayor abundancia para ti. No temas exponer tu experiencia, capacitación y educación.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Quizás descubras que sientes deseos de expresarte de manera distinta. Para ti es importante tener una constante variedad en tu vida. Tal vez te intereses en un nuevo grupo social que te permita presentar una nueva imagen. Los planetas te alientan a ponerte en movimiento. Es tiempo de experimentar un poco. Animarte al atrevimiento, te divertirás cultivando un audaz estilo personal.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Tendrás la oportunidad de hacer una nueva amistad. Este es un buen día para conectarte con los demás y para aprender más de las personas que están a tu alrededor. Si hay alguien nuevo en tu trabajo, tómate el tiempo de conocerle. O si tienes un nuevo vecino, invítale a tomar un café. Podrías descubrir que comparten intereses.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Finalmente dejarás ir algo. Quizás has estado aferrándote a emociones intensas de una relación pasada. Finalmente es hora de seguir adelante. Estos días sientes más esperanzas en el futuro y menos conexión con el pasado. Quizás desees realizar algún ritual personal y significativo para ayudarte a liberarlo. Quema una fotografía o reza alguna plegaria poderosa.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Decidirás tener agresividad en tu carrera. Tal vez quieras pedir ese aumento o promoción. O quizás estés pensando en independizarte o hacer algún trabajo por tu cuenta. Este es un día muy poderoso para poner en funcionamiento tu ambición. Investiga un poco. Presenta alguna estrategia de marketing creativa que te hará sobresalir. Este es el momento de pensar en grande.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

No te sorprendas si tienes más ganas de aventura que de costumbre. Esto puede ocurrir bajo una influencia planetaria como la de hoy, y puede resultarte una verdadera ventaja. Debido a que le eres fiel a tu signo, te inclinas más hacia lo seguro y conocido. Tomar riesgos no es justamente tu fuerte. Utiliza la influencia planetaria para tomar impulso y expandirte hacia nuevas experiencias.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tu tendencia de encontrar y cuidar a los desprotegidos probablemente florezca hoy bajo la energía celestial en juego. La influencia del Sol en tu signo hoy, aumentará tu sensibilidad hacia los demás, exponiendo algunas de tus mejores cualidades. Puedes mostrar compasión hasta a las almas más oprimidas y hacer realmente una diferencia en sus vidas. Deja que esto brille, ya que las recompensas son a menudo tan grandes para ti como para quienes reciben tus bondades.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Los efectos de los aspectos en juego realzarán tus deseos de decirle a los demás lo que sientes por ellos. Aunque no siempre te guste hablar de tus emociones, o si sientes incomodidad expresándoselas a otra persona, hoy te resultará mucho más fácil con la configuración celestial que existe. Aprovecha la oportunidad para un mayor acercamiento hacia los demás en tu vida.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

La combinación de las energías celestiales puede aumentar tu conciencia en las áreas de tu vida que necesitan atención. Puede ser el momento de hacer borrón y cuenta nueva en algunos casos, y eso requerirá de que quieras ver qué es lo que no estás haciendo bien esta vez. No siempre es fácil de hacer, sin embargo, las recompensas son enormes. Enfréntate con lo que no funciona, y busca algo que lo haga.

