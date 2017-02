'Lady Muerte', perseguida por matar a 100 terroristas del Estado Islámico

Tiene 21 años, es danesa y con tan corta edad ya se ha ganado el nombre de ‘Lady Muerte’, puesto que ha matado a más de 100 terroristas islámicos desde que se alistara en las filas kurdas en 2015, tal y como declaraba Joanna Palani, la joven, para The Daily Mail en una entrevista.

Por este motivo, Palani no solo es buscada por los yihadistas para convertirla en una esclava sexual, sino que incluso su propio país, Dinamarca, la quiere meter en prisión por ser vista como una “fanática” y por haber “violado” la norma de “combatientes extranjeros”, que pretende disuadir a los ciudadanos de luchar con grupos terroristas, "Estaba dispuesta a renunciar a mi vida y a mi libertad para impedir el avance del EI, para que todos en Europa puedan estar seguros. Esa fue mi elección. Pero soy vista como una terrorista por mi propio país", expresaba.

Al parecer, Joanna formó parte de un batallón que liberó a un pueblo cercano a Mosu y fue entrenada en Siria como francotiradora, uniéndose posteriormente a la YPG (Unidad de Protección del Pueblo) y después al Peshmerga, "Los kurdos están luchando por la democracia y los valores occidentales. Si me capturan o muero, estaré orgullosa de por qué me mataron", afirmaba la joven.

Tras participar en estos conflictos, Palanni volvió a Dinamarca y allí le prohibieron viajar, restricción que no tuvo en cuenta la danesa, puesto que volvió a Siria en 2016, "Siento haber tenido que romper la prohibición de viajar pero sentí que no tenía otra opción. No esperaba perder casi todo por luchar por la seguridad del mismo país que ahora está tratando de quitarme mi libertad", expresaba al citado medio.

A pesar de los problemas a los que se enfrenta actualmente, entre los que también figuran algunas dificultades económicas, ella insiste en que seguirá luchando por su libertad, “Eso es lo que me mantiene animada. Seguiré intentando mostrarles que soy una mujer libre e independiente. Así los derrotaré", concluía.