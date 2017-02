Rompen su matrimonio después de 22 años por culpa de Donald Trump

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha provocado incertidumbre prácticamente en todo el mundo. Pero lo que nadie esperaba es que el nuevo presidente de los Estados Unidos pudiera llegar incluso a romper matrimonios. Es el caso de una pareja de Washington, que acumula 22 años de matrimonio y que acaba de romper por culpa de Trump.

Bill y Gayle Mccormick han superado todo tipo de adversidades, hasta la toma de posesión del nuevo presidente. Al parecer, Bill mencionó en una comida con unos amigos que tenía pensado votar a Donald Trump en las elecciones estadounidenses, algo que Gayle no se tomó nada bien.

“No podía creer que alguien con quien me casé pudiera votar por una persona con unos principios tan pobres en términos de libertades civiles, sus sentimientos por las mujeres y cómo trata a la gente en general”, explica Gayle en el New York Post, donde afirma que su voto fue a parar a la candidatura de Bernie Sanders.

Según relata esta estadounidense, su marido cambió de parecer y no sólo no votó a Trump, sino que criticó su modo de ver las cosas. No obstante, Gayle decidió acabar con su matrimonio, porque no quería pasar su vida al lado de una persona que, en su momento, defendió la posición de Trump.