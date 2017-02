Los padres de Madeleine "no están libres de sospecha" en la desaparición de su hija

La Justicia portuguesa ha dejado claro que Kate y Gerry McCann, los padres de la niña británica desaparecida en 2007 en Portugal, "no están libres de sospecha" en el caso de la pequeña Madeleine, pese a que fueran descartados como tales en 2008.

Según recoge The Mirror, en el fallo de 76 páginas, los jueces sostienen que el archivo del caso por la falta de pruebas no implicaba la inocencia de los padres de Madeleine. "El caso no fue archivado porque los fiscales creían que Kate y Gerry, eran inocentes, sino por una falta de evidencias.

El archivo del caso vino determinado por el hecho de que los fiscales no lograron obtener pruebas suficiente. Por lo tanto, no parece aceptable que el fallo, basado en la insuficiencia de pruebas, se equipare a la prueba de inocencia".

Hay que recordar que hace pocas semanas, los mismos jueces fallaron contra Kate y Gerry McCann en el juicio que mantenían contra Gonçalo Amaral, el primer policía luso que se hizo cargo del caso. Amaral insinuó en un libro que la pareja era la responsable de la "muerte" de la niña de tres años.

En este sentido, la Corte Suprema lusa consideró que el "derecho a la libertad de expresión" de Amaral estaba por encima del "derecho al honor" de la pareja. Amaral, añadieron los magistrados, se basó en investigaciones policiales, estaban "dentro de límites admisibles en una sociedad democrática y abierta".