La empresa de transportes Uber recibe una denuncia por «provocar un divorcio»

La empresa de transportes Uber ha sido denunciada por provocar un divorcio, tras sufrir un fallo informático, según informa el diario Le Figaro. Al parecer, un ciudadano francés, residente en la Costa Azul, acusa a la compañía de provocar su separación y pide como indemnización la cantidad de 45 millones de euros.

Todo empezó cuando el denunciante cogió prestado el teléfono móvil de su mujer para solicitar un servicio de Uber. Entró en la aplicación y realizó la petición del servicio, después cerró sesión y le devolvió el dispositivo a su mujer. Pero lo que el marido no imaginaba es que, a pesar de haber cerrado la sesión, el móvil de su esposa siguió recibiendo notificaciones de la aplicación.

Estas notificaciones informaron a su esposa de todos los desplazamientos que realizaba su marido, haciéndole sospechar que le estaba siendo infiel. Ante tal descubrimiento, decidió pedir el divorcio a su marido.

La compañía, por su parte, no ha querido pronunciarse al respecto, argumentando que “Uber no habla públicamente sobre casos individuales, y menos sobre uno implicado en un proceso de divorcio entre una pareja”. Al parecer, todo se debió a un fallo informático, que se produce en los dispositivos que cuentan con una actualización de iOS anterior al mes de diciembre. Los móviles de Android, sin embargo, no se han visto afectados.