Una chica pierde la memoria tras un ataque de epilepsia y su novio intenta enamorarla de nuevo

¿Han visto '50 primeras citas'? Si es así, seguro que esta historia les resulta la familiar a la que protagonizaban Adam Sandler y Drew Barrymore en aqella película. En este caso Jessica Sharman es la joven de 20 años que ha perdido la memoria tras un ataque de epilepsia que tuvo el pasado mes de marzo, una enfermedad que sufría desde los 14 años.

Según informa 'The Sun', la chica, que aún no ha recuperado la memoria, tuvo que obligarse a identificar a sus propios padres, sus amigos y su novio Rich Bishop, de 25 años, con el que llevaba 6 meses antes de que su salud se viera mermada considerablemente.

"Recuerdo a una mujer corriendo hacia mi pero no tenía ni idea de quién era. Me abrazó y me preguntó si estaba bien y yo palidecí. Me decía que era mi madre"

Así sucedió todo

Jessica y Rich estaban en el tren de cercanías que los transportaba desde Tunbridge Wells, en Kent (Reino Unido) hasta Londres cuando ella sufrió una serie de convulsiones. Así lo recuerda: "No tenía ni idea de quiénes eran los que estaban allí. Recuerdo que me subí a aquel tren en marzo, pero eso es todo. Me dijeron que me desmayé y mis ojos brillaban. No habíamos llegado aún a Londres y Rich me sostuvo hasta llegar a la estación. Después, me llevó a una oficina donde llamamos a mis padres mientras él me cuidaba".

Y añade: "Recuerdo a una mujer corriendo hacia mi pero no tenía ni idea de quién era. Me abrazó y me preguntó si estaba bien y yo palidecí. Me decía que era mi madre".

Desde entonces, explica, "empezaron a enseñarme fotos nuestras en su móvil mientras yo intentaba recuperar mi memoria". La situación era tan grave que ni siquiera se reconoció a ella cuando se miró al espejo.

Los médicos le advirtieron que le llevaría unos seis meses recuperar los recuerdos. Si es que lo hacía

Cuando regresó a su casa, evidentemente, tampoco le sonaba familiar. "Mi madre me hizo un recorrido pero no me venía nada a la mente. Mis padres invitaron a Rich y no tenía ni idea de quién era. Cuando me dejaron a solas con él, me asusté", dice Jessica.

Al día siguiente, los padres de Jessica la llevaron al Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía en Londres, donde estuvo ingresada durante una semana y diagnosticada con amnesia por la epilepsia. Los médicos de este centro le advirtieron que le llevaría unos seis meses recuperar los recuerdos. Si es que lo hacía.

"No recuerdo la primera vez en la que me enamoré de Rich, pero sí la segunda"

Recuperando el amor

Cuando ya le dieron el alta, Rich se propuso recuperar el amor de Jessica. Ella, en cambio, no se sentía cómoda: "Recuerdo que cuando estábamos solos yo lo odiaba, porque él actuaba como si estuviéramos enamorados".

Para ganarse su corazón de nuevo, el novio, como hiciera Adam Sandler en la ficción, la llevaba a pasear por los parques y los sitios a los que solían ir antes de que sucediera todo. "No recuerdo la primera vez en la que me enamoré de Rich, pero sí la segunda", concluye Jessica.