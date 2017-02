Sobrevive una madre tras dar a luz en parada cardiorrespiratoria

Hace un mes, el 6 de enero, en una sala de paritorio en un hospital brasileño, se vivió una situación de máxima tensión. Una mujer dio a luz a una bebé durante un parto en el que estuvo “casi diez minutos sin constantes vitales”. Fue de máximo riesgo. Los médicos determinaron priorizar la vida del bebé y después de la madre. Ahora, Michele y Maisa Santiago, madre e hija se encuentran bien en un hospital, recuperadas.

Michele sufrió un infarto cuando estaba a punto de dar a luz. En un proceso de emergencia el equipo médico atendió al bebé mientras la madre no daba señales de vida. Según cuenta Glaucius Nascimiento, obstreta del centro hospitalario, al medio brasileño Globo, la mujer estuvo “casi diez minutos”.

Por su parte, la madre recuerda no sin miedo aún lo sucedido: “Me empecé a sentir mal, sentí un ‘quemor’ que me hizo perder la respiración. Grité que me faltaba el aliento y fue cuando vino agonía. Me volví hacia el lado, vomité y no recuerdo nada más”, narra.

Fue entonces cuando los médicos decidieron aplicar una cesárea de emergencia. La bebé nació en situación de “muerte aparente” pero logró reaccionar gracias al suministro de oxígeno. A los cinco minutos ya se había recuperado: “Oí el llanto y el equipo se contagió de alegría”.

Mientras tanto, la frecuencia cardiaca de la madre se notó levemente cuando el obstetra cerró la matriz. Por ello se le practicó una cardioversión y el corazón retomó su ritmo regular. Después de unos días en la UCI del hospital, madre e hija se recuperan en una habitación del centro. Todo, por fortuna, quedó en un susto.