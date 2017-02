La Policía Nacional advierte del bulo sobre Audi

El mismo día que la Guardia Civil ha alertado sobre el timo de los 500 euros sobre Mercadona, la Policía Nacional ha hecho lo propio con otro que también involucra a una gran empresa.

Se trata de un falso sorteo que te informa en Facebook de la posibilidad de tener un Audi si sigues determinadas instrucciones. Este es el tuit de la Policía al respecto:

Lamentamos darte esta mala noticia: NO, no te van a dar un coche por un like... ¡Despierta! No es una promo de @audispain#NoPiquespic.twitter.com/qzDGSqn1EF