Detienen a un hombre que mató a su pareja y a cinco familiares en Argentina

El detenido mató a su pareja tras una fuerte discusión. Su hermana y su cuñado, que estaban en la casa donde ocurrió el asesinato, bajaron para ver qué ocurría y también les disparó. Más tarde se desplazó a otra vivienda donde había más familiares y acabó con la vida de su cuñado y de su suegra.

La Policía argentina ha detenido a Diego Loscalzo, quien estaba siendo buscado después de asesinar a su novia y a cinco familiares. El hombre llegó a casa de la que era su pareja, Romina Maguna, con quien mantuvo una discusión, tras la cual le disparó quitándole la vida.

En el momento en el que la hermana de la víctima, su cuñado y su sobrina, que vivían en la misma casa, bajaron para ver qué ocurría, Loscalzo también disparó, quitándole la vida a todos menos a la menor de 12 años, que resultó herida y mató a su suegra.

Tras cometer el crimen, el detenido se desplazó en su moto a otra vivienda donde había más familiares. Allí acabó con la vida del hermano de su pareja, disparó a su mujer, quien estaba esperando un bebé que ha perdido.

El hijo de Romina, la pareja de Loscalzo, y fruto de una relación anterior, presenció el asesinato y le rogó que no le hiciera nada: "Papá, por favor no me mates", suplicó el pequeño de 11 años, que fue quien pidió ayuda a un vecino.