La cruel broma a una española en un aeropuerto de París: "Tengo ansiedad y pesadillas"

Paula vivió el pasado 31 de enero el que ha sido "el peor momento" de su vida. Y no es para menos. Tal y como recoge Antena 3, esta española de Pontevedra iba a pasar tres días en Disneyland París pero fue retenida en el aeropuerto de Orly. ¿El motivo? Decían que había una pistola en su maleta.

"No me lo podía creer", explica la víctima de esta cruel broma, que en ese momento sólo acababa de empezar. Dice que al pasar su maleta por el escáner, el empleado de seguridad le preguntó si esa bolsa era suya y le mostró la pantalla. "Entonces la vi dentro de la maleta y le dije que la bolsa era mía, pero la pistola no".

Entonces el vigilante "insistía en que la pistola era mía". Viendo que la situación se había desmadrado, finalmente le dijeron que todo había sido una "broma". Paula asegura que no lo ha olvidado: "Aún hoy tengo ansiedad y me despierto con pesadillas recordando lo ocurrido".