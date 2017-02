La emotiva carta de una madre tras ver a su hijo llorar que se ha convertido en viral

Dicen aquellos inmersos en ese mundo que la presencia de los padres en aquellos eventos donde los hijos intentan desarrollar sus aptitudes en el deporte pueden convertirse en un problema en determinados casos. Recientemente saltó la noticia al respecto de un incidente protagonizado por dos padres en el Estadio Municipal Pablo Hernández de Telde, Gran Canaria. http://www.ideal.es/granada/deportes/futbol/201701/16/salvaje-pelea-entre-padres-20170116095047.html Ahora, una madre se ha hecho valer de las redes sociales para publicar una emotiva carta después de vivir una situación embarazosa durante un partido de baloncesto infantil que disputaba su hijo Max.

Jaime Primak Sullivan narra que, durante el encuentro, su retoño de ocho años recibió un balonazo en la cara que le hizo llorar. Fue entonces cuando tomó la determinación de saltar a la pista e ir a consolar a su hijo. Algunos de los padres allí presentes no dudaron en recriminarle su actitud. Afectada por las críticas lanzó un mensaje que acumula más de 16.000 reacciones, más de un millar de comentarios y supera los tres millares de ocasiones en las que ha sido compartido.

En el mismo cuenta que vio el balonazo a su hijo “a cámara lenta”. Vio cómo sus ojos se abrían y luego se entrecerraban por el dolor. “Miró a su alrededor. Sabía que me estaba buscando. Le dije a mi esposo que había recibido un golpe en la cara y salté al campo instintivamente. Cuando me vio comenzó a correr hacia mí y lloraba silenciosamente. No era capaz de recuperar el aliento y yo no podía correr lo suficientemente rápido para llegar hacia él. Cuando lo hice le dije que tomara aire y le incliné la cabeza. Tomó aliento y le abracé mientras él lloraba sobre mi hombro”, relata.

Fue entonces cuando Jaime escuchó alguna voz diciéndole que no tratase a su hijo “como un bebé”. Un comentario que no terminó de sentar nada bien a esta escritora quien quiso plasmar el momento en Facebook.

“Volví a subir a las gradas y él volvió a la pista. Mis manos estaban temblando, estaba muy enfadada. Mi marido decía que a quién le importa lo que piense la gente. Esa idea de que los niños nunca pueden sentir dolor es, a largo plazo, perjudicial. Esa creencia de que cualquier signo o gesto de aflicción disminuirá de alguna manera su hombría, esa presión para ‘convertirse en hombres’ les persigue hasta edad adulta La única emoción que aprenden a expresar sanamente es la felicidad y luego nos preguntamos por qué están siempre persiguiéndola”, añade.

Para concluir, la madre decidió cerrar la carta que se ha convertido en viral con una reflexión cuanto menos profunda: “Se les enseña que la tristeza es debilidad, que hablar de sus miedos o defectos les hace menos hombres. No lloran adecuadamente. Tienen miedo de llorar, les afecta como maridos y como padres: lo odio. Amar es un verbo. Es algo que haces. No es lo mismo que tratar como un bebé, mimar o malcriar. Es algo que mi hijo merece. Siempre lo amaré cuando esté sufriendo”.