Una chica denuncia en Facebook que una misma talla de pantalón varía según las tiendas

Lucy, una joven inglesa de East Yorkshire, se ha convertido en viral en las redes sociales después de haber denunciado en Facebook que había descubierto que un par de pantalones de la talla 18 que compró a River Island eran más pequeños que otros de la talla 14 que compró a New Look.

Cuenta en su publicación Lucy que se dio cuenta de ello cuando rompió accidentalmente unos vaqueros y se dispuso a comprar otros del mismo estilo. Más tarde, al acudir a H&M y Topshop se percató de que no encajaba en diseños de su talla.

"¿Cómo es posible que una talla más grande sea más pequeña en otra tienda?", se pregunta la chica en su perfil de Facebook. Y añade: "No me extraña que muchas niñas tengan problemas de confianza y odien comprar ropa nueva, ¿por qué no puede el tamaño ser el mismo en todas las tiendas?".

El diario Metro quiso entrevistarla y Lucy declaró que su pretensió es hacer ver que la sociedad quiere encajar en los estereotipos determinados alejados de la mujer real.