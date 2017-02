El tremendo 'zasca' de la Guardia Civil a Cristobal Soria

Cristobal Soria, exdelegado del Sevilla y colaborador del ‘Chiringuito’, fue uno de los nombres más mencionados en las redes sociales durante el día de ayer, y no por algo bueno precisamente, ya que colgó un vídeo en su cuenta de Twitter que reprochó nada más y nada menos que la Guardia Civil, también a través de su perfil en la conocida red social.

En la grabación Soria aparecía en el interior de su coche y aunque aparentemente no iba conduciendo, sí hubo algo que llamó la atención de los agentes, puesto que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, ante lo que no dudaron en recordarle que llevar el cinturón puesto es obligatorio. "Aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla, Señor Cristóbal Soria, recuerde que el cinturón de seguridad es obligatorio", escribió el organismo policial. Un tremendo ‘zasca’ sobre el que él todavía no se ha pronunciado.