Predicción del horóscopo de hoy lunes 6 de febrero: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 6 de febrero. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Hoy te encontrarás con alguien de tu pasado. La energía astral en juego creará algunas reuniones interesantes. Quizás te encuentres a algún socio de negocios o un colega. Sería útil compartir novedades y recursos con esta persona. O puede que te topes con algún ex. Será intenso para ti recordar los sentimientos que alguna vez sentiste por él o ella.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy harás nuevas amistades. La energía astral pondrá personas interesantes en tu camino. Presta atención a conocidos que puedan estar en tu entorno inmediato. Puede existir un compañero de trabajo que comparta algo en común contigo. Disfrutarás compartiendo ideas con un trago o una cena. Ábrete a lo que esta persona pueda aportar a tu vida. A veces necesitas ese estímulo y el absorber nuevos puntos de vista.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy, algunos de tus esfuerzos se verán recompensados. La configuración actual de este día hará que personas de tu pasado resurjan y te den una mano. Quizás haya un viejo jefe que te recuerde con cariño. Puedes buscar a esta persona y pedirle algún consejo. O puede que veas a algún colega. Comparte novedades con ellos y descubre si están en la posición adecuada para ayudarte.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hoy, el día te brindará varias cosas en las que pensar. Pareces haberte convencido de que es inútil buscar la felicidad en cualquier otro lugar que no sea en este planeta. Esto probablemente sea lo que te provee de una actitud productiva y de cualidades creativas. La configuración astral del día quizás te llame a compartir esta actitud espiritual con otras personas..

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Hoy, entra a la cancha de tenis. Participa activamente en un deporte que no sólo requiera fuerza física, pero mental también. Rejuvenécete elevando tus latidos cardíacos. No te olvides de incluir tu cerebro en un ejercicio diario. Si utilizas todos tus músculos, tanto físicos como mentales, los mantendrás en forma. Presta especial atención a tu cuerpo y a lo que éste necesita para mantenerse activo y saludable.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Júntate con las personas que compartan pensamientos similares a los tuyos y que persigan lo mismo que tú. Descubrirás que se crea mucha magia cuando se juntan personas con mentalidades similares. Utiliza este preciado tiempo para discutir tu percepción del mundo de hoy y dónde crees que estarás en el mundo del mañana. Ábrete a nuevas posibilidades y sueños. La energía celestial le pide a tu cerebro ordenar sus pensamientos hacia la meta.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy deberás prestar atención a las lecciones que has aprendido en el pasado. La energía celestial en juego te está ayudando a volver a cosas importantes que has vivido. Quizás has aprendido algo en tus días como estudiante que puedas aplicar en una situación laboral actual. Intenta aplicar estas viejas técnicas a cosas que están ocurriendo en la actualidad. Los mensajes del pasado te pueden ayudar a resolver cosas hoy.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy es un buen día para disfrutar a los miembros de tu familia. Quizás has trabajado muy duro últimamente. Puede que no hayas estado con tus hijos o tu pareja todo lo que hubieras deseado. Hoy date un tiempo para compartir con tus seres queridos. Pon a un lado las preocupaciones acerca de tu trabajo y ábrete para conectarte con tu familia. Hoy te darás cuenta cuánto significan tus seres queridos para ti.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy necesitarás concentrarte en dejar ir el pasado. A veces tiendes a obsesionarte sobre viejos desprecios recibidos. Si alguna vez alguien te hirió, ¡recuerdas los detalles hasta el final de tus días! Trata de perdonar y olvidar ahora mismo. El aspecto a tener en cuenta es recibir un impulso de energía que te ayude a avanzar. Ten en cuenta que nadie es perfecto. Aunque alguna vez alguien te haya herido, ¡también tú has herido a otros!

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Una teoría del pasado te será útil el día de hoy. Quizás exista un libro o artículo que alguna vez leíste. Tienes el tipo de mente que retiene los hechos mucho después de haberlos leídos. Hoy recordarás algo útil que alguna vez leíste, y podrás aplicarlo a una situación actual. La solución aparecerá de repente en tu cabeza.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy sentirás el llamado del pasado. El aspecto a tener en cuenta es remover los recuerdos de los viejos días. Quizás tengas una visión repentina mientras escuchas una canción en la radio. Puede que recuerdes lo que estabas haciendo cuando por primera vez escuchaste esa canción hace años. Reflexionarás acerca de algunas viejas amistades. O pensarás sobre los tiempos en los que eras estudiante.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy compartirás tiempo con algunos viejos amigos. La energía astral en juego te incentivará a conectarte con personas de tu pasado. Te sentirás bien si pasas la noche compartiendo las ideas de cada uno. Reúnete con amigos de la escuela, o llama a algunos compañeros de trabajo de tu último empleo y cenen juntos. ¡Disfrutarás compartiendo con personas que te recuerden los viejos días!

